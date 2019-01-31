كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - جروس يرفض رحيل أيمن حفني ومدبولي

أيمن حفني

رفض السويسري جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق عن القلعة البيضاء في يناير الحالي.

يذكر أن حفني تلقى عروضا من أندية عربية والإسماعيلي في الفترة الأخيرة للانتقال إلى أحدها في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض، وخروجه من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، وعدم مشاركته في مباريات الدوري أو البطولة الأفريقية في الآونة الأخيرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز، مع العلم أن الزمالك يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، والزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري بعد أن خاض 18 لقاء، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة أمام النجوم، وسجل الأبيض 43 هدفا، واستقبلت شباكه 15 هدفا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق الأبيض إلى كينيا فجر غدا الجمعة استعدادا للمباراة المقبلة أمام جورماهيا الكيني، المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.