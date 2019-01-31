كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - رد ناري من تركي آل الشيخ على «شوبير»

تركي آل الشيخ

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة.

وكتب "آل الشيخ" في تغريدة على صفحته على "فيس بوك": "استقواه بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة"بلدي الثاني" اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس ل انتماتهم الكرويه والشخصيه و "جيوبهم".. وانت عُدتم عدنا".

وكان تركي آل الشيخ قد كتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الاخ احمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد او بصفتك مذيع رياضي او بصفتك لاعب سابق في النادي الاهلي ووالد لاعب حالي في النادي الاهلي".

وأضاف: "عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب او منلعبش ! احنا نلعب في دوري بلد محترم".