كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو إباحي منسوب لرانيا يوسف

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغ المقدم من دفاع الفنانة رانيا يوسف ضد مروج الفيديو الإباحي المنسوب لها زورا، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.

وتقدم المحامي مطلع الأسبوع الجاري ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الفنانة رانيا يوسف، يطلب فيه القبض على مروج فيديو إباحي منسوب لموكلته والتحقيق معه.

وقال في بلاغه للنائب العام، إن موكلته دهشت لانتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، يصوّرها حسب صاحب الفيديو مع مخرج سينمائي شهير.

وأضاف: "يظهر في الفيديو شخص غير معروف يؤكد أن رانيا يوسف هي التي تظهر في الفيديو ويوجه لها عبارات سب وقذف ويطعن في عرضها".

وتابع أن موكلته تلقت اتصالات من زملائها الفنانين يحذرونها من انتشار الفيديو، مشيرا إلى أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة لا تعلم من يقف وراءها.

وطلب في بلاغه بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو والتحقيق معه ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.