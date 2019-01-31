كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - في حادث مروع- مصرع سائق وإصابة 17 طالبا بهندسة عين شمس

لقى سائق اتوبيس رحلة كلية هندسة عين شمس مصرعه وأصيب 17 طالبا فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات يقل 23 طالبا من طلاب الكلية هندسة على بعد ٤ كيلو من دهب فى اتجاه نويبع.

كان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس رحلات كلية هندسة جامعة عين شمس على بعد ٤ كيلو من دهب فى اتجاه نويبع مما أسفر عن مصرع السائق وإصابة 17 آخرين بإصابات تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلهم لمستشفى دهب العام باستثناء حالتين نقلا بشرم الشيخ الدولي.

انتقلت ٦ سيارات إسعاف لموقع الحادث وعدد من القيادات الشرطية والأمنية وتبين من التحريات الأولية أنه اختلت عجلة القيادة من السائق فى إحدى المنحنيات مما أدى لانقلاب الأتوبيس المتجه لنويبع.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.