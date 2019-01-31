كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - عاجل - أحمد البحيري يغادر منصبه بالشركة المصرية للإتصالات



ترددت أنباء قبل قليل عن حركة تغيير كبيرة تشهدها الشركة المصرية للاتصالات ، بمغادرة المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE لمنصبه . وأكدت مصادر البشاير أنه سيتم الإعلان خلال ساعات عمن تولى المنصب الرفيع خلفا للبحيرى وسنوافيكم بالتفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل - أحمد البحيري يغادر منصبه بالشركة المصرية للإتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.