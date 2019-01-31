كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - بريطانيون يعثرون على جمجمة عمرها 35 ألف عام

عثر علماء بريطانيون على جمجمة عمرها حوالي 35 ألف سنة في أراضي منغوليا الحديثة، وحدد العلماء بعد الفحص أنها بقايا أقدم رجل عثر عليه في إقليم منغوليا.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، استعان المتخصصون بطريقة جديدة لدراسة العظام الملوثة من خلال تحليل الكربون المشع، وقد أجمع العلماء حديثًا أن تلك الطريقة في التحليل تحدد العمر الزمني بشكل أكثر دقة.

وجدير بالذكر أنهم استعانوا بعلماء إيطاليين لمساعدتهم في تحليل الجمجمة والذين أجروا فحوصات أكبر باستخدام أحدث الطرق الكيميائية لتنظيف النماذج الأولية والوصول إلى العمر الدقيق لها.