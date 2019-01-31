كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - ترام الإسكندرية يتجمل ويواكب العصر - إنترنت وتكييف وجى بى إس .. بالصور

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أول وحدة ترام مكيف، قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، وذلك في إطار خطة هيئة النقل العام، لدعم أسطولها بأحدث وسائل النقل الحضري.

وتأتي وحدة الترام ضمن عقد توريد يضم 15 ترامًا مفصليًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار، ومن المقرر أن تدخل الترام الجديدة الخدمة بخط "سان ستيفانو - رأس التين"، بسعر تذكرة يقدر بـ 5 جنيهات.

ويستخدم القطار المكيف، التكنولوجيا المتطورة فى عملية التحكم بالسير أو الفرملة، ومزودة بخدمة إنترنت ونظام التتبع "جى بى إس"، وتصل سرعتها إلى 75 كيلو مترا/ الساعة.

كما أن الترام الجديدة مزودة بشبابيك احتياطية ونظام هواء إجباري بالسقف، يستخدم في حالة عدم تشغيل التكييف، ونظام أمان تام للركاب بتوقف العربة نهائيا لحين نزول وصعود الراكب وغلق الأبواب.

