كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - بي إن سبورت تعلن بث نهائي آسيا بين قطر واليابان على القناة المفتوحة

بي إن سبورت

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، عن إذاعة مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا علي القناة المفتوحة.

قطر تواجه اليابان، في تمام الساعة الرابعة من مساء غد الجمعة، علي استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بالإمارات.

ونشرت "بي إن سبورت" على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعلن مجموعة beIN SPORTS الإعلامية عن بث نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان على القناة المفتوحة".

يذكر أن قطر تأهلت إلى النهائي بعد الفوز على الإمارات بأربعة أهداف دون رد، وصعد منتخب اليابان بعد عبور إيران بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات هو:

تردد: 12245

الاستقطاب: رأسي.

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