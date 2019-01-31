كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - توقيع اتفاقية بين الاتحاد المصري للمقاولين وبنك «وفا» لتصدير خدماتها

وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والبناء مذكرة تفاهم مع التجاري وفا بنك إيجيبت تهدف إلى الترويج لشركات المقاولات المؤهلة لزيادة حركة تصدير خدماتها إلى الدول الإفريقية مع التأكيد على زيادة الحصة السوقية لها. واتفق الطرفان على مد أواصر التعاون على المستوى الإقليمي في قارة إفريقيا بهدف الترويج لصناعة المقاولات في المنطقة من خلال تقديم محفظة كاملة من الخدمات البنكية والمالية لصالح شركات المقاولات.

حضر مراسم التوقيع نخبة من كبار المسؤولين على رأسهم المهندس حسن عبد العزيز ـ رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد وهلا صقر- العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت مع حضور كبار مسؤولي البنك وكلا الاتحادين.

تأتي مذكرة التفاهم تأكيداً على استراتيجية مجموعة التجاري وفا بنك التي تولي أهمية خاصة إلى ضرورة التواجد بفاعلية في الأسواق الإفريقية الهامة وذلك إيماناً بمكانة مصر في القارة الأفريقية وقدرتها على تحقيق التعاون الفعال بين الدول الأفريقية.

كما تساهم المذكرة في زيادة حركة تصدير خدمات شركات المقاولات إلى الدول فضلاً عن زيادة معدلات حصصها السوقية. ولعل أبرز ما جاء في التعاون بين الطرفين هو العمل على دعم ومساندة الدول الأفريقية التي هي بحاجة إلى تطوير أعمالها في مختلف القطاعات والتي تتضمن البنية الأساسية والإسكان ومشروعات الطاقة، وذلك لتحقيق الرخاء والنمو والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في الدول الإفريقية.

وأعرب المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، عن سعادته بالتعاون مع التجاري وفا بنك، مشيراً إلى أن التعاون يمثل مؤشرا لنجاح جهود الاتحاد التي تستهدف توفير المناخ الملائم للشركات الراغبة في اختراق أسواق خارجية.

كما يأتي التوقيع متماشيا أيضاً مع رؤية الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد وإستكمالا لدوره الفعال تجاه توفير كل أشكال الدعم والمساندة للشركات الوطنية في مواجهة داخل الأسواق الإفريقية والمساهمة في خلق كوادر إفريقية مؤهلة وفتح آفاق غير محدودة أمام المقاول الأفريقي لكي تتحقق التنمية المستدامة والشاملة للدول الإفريقية بأيدي أبناءها خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات داخل القارة وبما ينعكس بالإيجاب علي شعوبها.

ومن جانبها، أكدت هلا صقر العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت عن أهمية توقيع الاتفاقية وصرحت بأن التعاون بين الطرفين يأتي متماشياً مع إهتمام الدولة حول ضرورة التبادل التجاري والتعاون الإفريقي خاصة بعد إعلان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأضافت: "نسعد بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد الأفريقي ونحرص دائماً على دعم الدول الإفريقية وتعزيز تواجدنا الفعال بالمنطقة. كما أن البنك أخذ بعين الاعتبار متطلبات قطاع المقاولات والتي تعتبر القارة الأفريقية بحاجة ماسة لها لتطوير بلدانها على مستوى كافة القطاعات التي تشمل البنية التحتية والإسكان ومشروعات الطاقة وغيرها". وأكدت أن طرفي هذه المذكرة سيقدمان من خلال تعاونهما معًا أشكال الدعم والمساندة للدول الأفريقية نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن البنك يهدف من خلال هذا التعاون إلى مد أواصر التعاون على المستوى الإقليمي في قارة أفريقيا بهدف الترويج لصناعة المقاولات في الإقليم من خلال تقديم محفظة كاملة من الخدمات البنكية والمالية لصالح شركات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء.

كما أكدت أن البنك يعمل على إستفادة الشركات المحلية والإقليمية من خبرة المجموعة خاصةً في مجال تمويل المشروعات والخدمات الإستشارية وتمويل العمليات التجارية الدولية وإدارة المخاطر، بجانب الإستفادة من التواجد القوي للمجموعة في إفريقيا.