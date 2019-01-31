كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - عبد المحسن سلامة عن زيادة البدل: كلام سابق لأوانه

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الحديث عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا "أمر سابق لأوانه، وفي حالة إعلان قراري بالترشح سيكون هناك برنامج واضح"، موضحا أنه يعكف على إعداده وسيعلنه حال ترشحه رسميا عقب فتح باب الترشيح.

وتابع سلامة: "ليس لي هدف سوى مصلحة الزملاء، وإن كان لديهم رأي أخر فلابد أن أحترمه، وما حدث في النقابة خلال هذه الدورة لم يحدث خلال 7 سنوات، فقد حققت أعلى زيادة في البدل من 1380 إلى 1680 جنيه، بالإضافة إلى افتتاح معهد التدريب وحل أزمة الصحف الحزبية بنسبة 70%، إذ وضعت وديعة له بـ20 مليون جنيه، كما صرف إعانة ألف جنيه شهريا للزملاء بهذه الصحف إلى جانب بدل التدريب الخاص بهم، كما تم حل أزمة مدينة الصحفيين في أكتوبر، والأن هناك مفاوضات حول إعادة التسعير، فضلا عن الحصول على 300 شقة في مدينتي".

وقال سلامة: "لابد أن يكون المرشح القادم للصحفيين، وهم من سيختارونه، وجميعنا يجب أن نكون في صف الدولة المصرية، وما يتردد عن أن زيادة البدل تصرف لمرشح الدولة كلام ميتردش عليه".