كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - عبد المحسن سلامة ينفى انسحابه من انتخابات نقابة الصحفيين

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه يعكف حاليًا على إعداد برنامجه الانتخابي الذي سيعلنه رسميًا عقب فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة أول مارس المقبل، للترشح لفترة ولاية ثانية نقيبا للصحفيين.

وردّ سلامة، على شائعة انسحابه أو تراجعه عن فكرة الترشح: "أنا الآن في مقر النقابة وافتتحت مع مساعد وزير العدل مكتب للشهر العقاري، ويوم السبت سنوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بخصوص مستشفى الصحفيين".

وأكد سلامة أن هناك اجتماعا لمجلس النقابة، الأحد المقبل؛ لتحديد مواعيد فتح باب الترشح.