كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - عضو بـ«لجنة الخمسين»: بعض مواد الدستور تحتاج إلى تعديل وإعادة نظر

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن بعض مواد الدستور بحاجة إلى تعديل وإعادة نظر، و«أنا استقبل ذلك بثقة وصدر رحب، لأن الأديان السماوية هي الوحيدة اللي محدش يقرب منها ولا يعدل منها، لكن الدستور من صنع البشر».

وأضاف «عبدالقوي» خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»: «إحنا كنا 50 عضو وقبل منّا كان يوجد 10 أعضاء فى لجنة العشرة، التي كان بها 5 أساتذة جامعة و5 رؤساء محاكم، وكنا 50 عضواً يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى، بينهم 5 سيدات و5 شباب، و3 مسيحيين و3 من الأزهر ونقيب المحامين ونقيب الأطباء والأحزاب السياسية، وجلسنا من 1 سبتمبر حتى 30 ديسمبر نجهز الدستور من الصبح لآخر النهار، واجتهدنا وقلنا إنه دستور موائم للمرحلة ولم نقل أنه مثاليًا أو أحسن دستور فى العالم، والناس خرجت و98.8 قالوا (نعم لهذا الدستور)، وأقسم عليه الرئيس والوزراء ومجلس النواب».

وتابع: «فيه متغيرات والواقع مختلف ويؤكد ذلك، وهذا يتطلب وضع دستور قابل للتنفيذ، والتعديل يقوي المواد ويفعلها بدلاً من النصوص المعطلة، ونحن حددنا نسباً مئوية بنسبة 4% للتعليم و3% الصحة و 1% البحث العلمي، وقلنا إنها من إجمالي الناتج القومي، وما تمَّ في السنوات الماضية كان من الدخل القومي وليس الناتج القومي».

وزاد: «الدستور مش هنسجدله، وبقول يتغير بحوار مجتمعي محترم، وعندي عدد من المواد أرى أنه لا بد من تعديلها، فالدستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأجهزة الدولة، وكلنا مع مصلحة الوطن وعلى قلب رجل واحد، ويجب المساهمة في النهوض بهذه الدولة».