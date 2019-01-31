كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - 24 فبراير.. أولى جلسات محاكمة مدير إدارة مشتريات التخطيط بالرشوة

حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة ٢٤ فبراير المقبل لبدء محاكمة مدير إدارة مشتريات وزارة التخطيط بالرشوة.

وتشمل لائحة الاتهام "عماد.أ" 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، و"محمد.ع" 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت"، و"خالد.أ" 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت"، لاتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1% من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين، والبالغ قيمتها مليونا و319 ألفا و257 جنيها على سبيل الرشوة، وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 جنيه، مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت للوزارة، بينما قدم باقي المتهمين الرشوة والتوسط فيها.

وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر.

وكشفت التحقيقات عن طلب مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط أخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث، المتمثلة مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت"، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية.