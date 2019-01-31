كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - بشرة خير.. لبنان يطلب إستئناف ضخ الغاز المصري

أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، أن نظيرتها اللبنانية ترغب في إعادة تفعيل ضخ الغاز المصري، وفق الاتفاقية الموقعة عام 2009.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، الخميس، إن وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، أبدى رغبة بلاده في استئناف ضخ الغاز المصري.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي وبدأت في تصدير الغاز للخارج.

وتأمل مصر بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي، الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز في المنطقة وخارجها.

وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الأخيرة، من بينها حقل ظُهر أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.