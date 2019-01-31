كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - عم محمد الخولي فرحان بمعرض الكتاب وزعلان من الإذاعة

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ملاحظات متواضعة بين المعرض والراديو

بقلم

محمد الخولى

عن المعرض نتكلم

• معرض الكتاب جاء ليمثل مهرجاناً بل يشكل عيداً من أعياد الثقافة والفكر والعلم المكتوب باللغة العربية الشريفة.

تستطيع أن ترصد أهم إنجازات المعرض، وأنت تُطالع ذلك السيل الذى ظل منهمراً من مرتادى وزوار المعرض. ورغم بُعد الشُقة إذا ما قورن بالمقرات السابقة: ما بين ساحة الأوبرا المحاذية لنهر النيل أو أرض المعارض فى شارع صلاح سالم- العروبة، إلا أن المقر المستجد ما لبث أن اجتذب عائلات بأكملها يروعك ويسعدك توافدها زرافات وجماعات.. الأب والأم والعيال من بنين وبنات..

أى نعم أنْ طالت وقفاتهم أمام منافذ دخول المعرض، وكان ذلك لحساب إجراءات أمن كان بعضهم – كما قالوا لنا- يشعر بوطأتها الثقيلة، ولدرجة أن تكررت إجراءات الأمن ما بين ساحة أو قاعة داخل المعرض وأخرى، إلا أن الحصيلة النهائية مازالت تصبّ فى صالح الجهود المبذولة فى تنظيم هذا المعرض الثقافى فى التحليل الأخير.

وربما تتمثل آخر "الملاحيظ" فى هذا السياق فى جماعات الشباب من المتطوعين: وجودهم فى الأروقة والصالات كان بارزاً ومحسوساً ومشكوراً بطبيعة الحال:

لكن كثيراً منهم لم يكونوا مزودين بالمعلومات اللازمة لإرشاد الزوار أو الرد على استفسارات السائلين.. بعضهم كان يلجأ بدوره إلى الهواتف المنصوبة فى أركان المكان لاستقاء معلومات واجبة للإدلاء بالإجابات.

هنا لا مناص من تطبيق مقولة الحارة المصرية الحكيمة التى تقول بأن "الحلو مايكملش".

علماً بأن "الحلو".. إن لم يكن الأحلى، كان يمكن أن يكتمل، بل ويزدهر فى حالة تنظيم هؤلاء المتطوعين المتحمسين الواعدين فى سلك تدريبات مسبقة، وبروﭭات تزودهم بالخبرات المبدئية اللازمة لترجمة مبادرات التطوع إلى خدمات باهرة ومفيدة يصار إلى تقديمها بالأريحية اللازمة إلى جماهير الزائرين.

من هنا.. وبعيداً عن حكاية السادة عواجيز الفرح، فلا مناص من القول بأن القاهرة الأصيلة الصبور قد ازدانت فعلاً بمعرض الكتاب الذى نأمل من مسئوليه أن يبادروا بعد نزول الستار الختامى إلى عقد مؤتمر موسع وجاد يضم هؤلاء المسئولين مضافاً إليهم – لو سمحت- كوكبة تمثل الزائرين والمشاركين ممن تعاملوا مع "معرض الكتاب"من المثقفين والمفكرين والمبدعين، فضلاً عن الزائرين على اختلاف الأعمار والاهتمامات والأذواق والتخصصات، على أن تعقد مثل هذه الفعالية تحت العنوان البسيط الذى يقول:

•• استقاء الدروس المستفادة + التخطيط لرسم رؤية المستقبل تحت شعار معرض الكتاب الموعود فى يناير القادم.. وعليك ألف خير.

وعن الراديو أيضاً

هو هامش مستقى من نشاط الراديو المصراوى الأصيل.. ولا عجب فمازال الفقير كاتب السطور يستبد به شغف الحنين إلى أيام الشباب الأولى فى صدر حياتنا العملية، ونعنى بها أيام المثول – بكل تبّتل وحق السماء - داخل الاستوديو العتيق، وبعدها يفتح الميكرفون وينطق من أعماق النفس والضمير والوجدان كلمات الشعار المعروف:

.. صوت العرب من القاهرة

وبعدها يواصل:

.. أيها الأخوة فى العروبة

ولانزال نتصور – من باب الاجتهاد ليس إلا- أن ثمة تقاليد راسخة وأصيلة ينبغى مراعاتها حتى فى أيامنا الراهنة.

هى تقاليد الإذاعة الناطقة باسم الدولة والحُكم والنظام.

والحديث هنا بالذات عن إذاعة "البرنامج العام" باعتبارها الصوت الرسمى لدولة جمهورية مصر العربية، وهو ما يضفى على "البرنامج العام" أهميته وحساسيته ومصداقيته فى آن معاً.

وباعتبارنا من السمّيعة الشغوفين بالبرنامج العام فى الإذاعة، فقد لاحظنا أن ثمة إجراء بات يتكرر فى الفترة الراهنة.

هو تكرار قطع الإرسال بمعنى وقف بث المادة المذاعة، سواء كانت برنامجاً أو حواراً أو مادة موسيقية.. وفى كل حال يفاجأ المستمع بقطع البث ليصل إليه صوت المذيع/ المذيعة ليفيد بأن ثمة خبراً طارئاً جاء إلى الاستديو ومطلوب إذاعته بغير توان أو تأخير.

فى مثل هذه الحالات فالخبر لابد وأن يتّصف بأكبر قدر من الخطورة أو الجسامة بما لايسمح بأى تأخير أو انتظار.

وفى مثل هذه الحالات، كان قطع الإرسال لا يتم إلا عندما يأتى الخبر المرتقب متصلاً بحادث جلل أو بنشاط غير متوقع لرئاسة الدولة وأحياناً يكون متصلاً فى حالات السياسة الخارجية بحدَث يستوجب المبادرة إلى إذاعته على الفور لزوم السبق الإعلامى: انقلاب فى نظام.. زلزال فى دولة.. قرار فادح الخطورة واسع التأثير صادر عن قمة دولية.. إلخ.

لكن هاهى إذاعة القاهرة تقطع إرسالها قبيل إذاعة نشرة الثانية والنصف العتيدة. وإذ ترهف السمع، والقلب واجف ترقباً للخبر الخطير..إذا بالإذاعة الوقور توافيك بنبأ القبض على ثلاثة موظفين فى جمارك السويس متهمين بتقاضى رشوة فى حدود 100 ألف جنيه.

و.. بس خلاص!

بالذمة.. هل هذا حدث جلل يستحق قطع البث وإيقاف الإرسال؟