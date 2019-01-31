كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - آداب عين شمس تفتتح أول قاعة تعليمية لذوي القدرات الخاصة.. 7 فبراير

يفتتح من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والمهندس عبد الحميد حجازي رئيس شركة "ايثيدكو" للبتروكيماويات، والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس والجامعات المصرية في كلية الآداب، وذلك يوم الخميس 7 فبراير 2019 الساعة 9.30 صباحًا .

وأكدت القليني، أن الكلية نسقت مع شركة "ايثيديكو" للبتروكيماويات برئاسة المهندس عبد المجيد حجازي، لتوفير الدعم اللوجيستي لإنشاء قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة؛ بهدف رفع التكلفة عن الجامعة، ومن جانب آخر تحمل الشركة تكلفة إنشاء القاعة، كأحد أنشطة المسئولية المجتمعية لها تجاه المجتمع.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الافتتاح سيتم بحضور محافظي القاهرة والاسكندرية وكذلك رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ورئيس شركة "ايثيديكو" للبتروكيماويات وعدد من الشخصيات البارزة والمهتمين بالعمل الاجتماعي والتطوعي.

ويهدف إنشاء القاعة إلى توفير الخدمات التعليمية للطالب من ذوي الإعاقة كوسيلة من وسائل الإتاحة والدمج حيث أنه تم تجهيزها بأحدث تكنولوجيا التعليم وأجهزة الكمبيوتر المزودة بخدمة الانترنت والسماعات وأجهزة العرض الإلكتروني الضوئي؛ من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج .

وأضافت "القليني" أن إنشاء القاعة جاء استكمالًا للخدمات المقدمة من الكلية حيث تم إنشاء وحدة مخصصة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في نوفمبر 2015 تحقيقـًا لمبدأ تكافؤ الفرص ودمج الطلاب من ذوي الإعاقة في نظام التعليم الاعتيادي وتطبيق نفس المناهج والاختبارات.

وتتعدد أشكال الدعم العلمي للشخصية ذات الإعاقة في كلية الآداب كـ"الكتاب المدعم، وتخفيض المصاريف أو تقسيطها أو الإعفاء منها لغير القادرين"، كما تم إنشاء "جروب" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ للتواصل معهم، والاستماع الي مقترحاتهم ومطالبهم لتيسير العملية التعليمية.

وأوضحت سوزان القليني، أن الكلية تحتضن الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة (الحركية ، ضمور العضلات – ضعاف السمع – الشلل الدماغي – التوحد – الإعاقة الذهنية – صعوبات التعلم والحالات النفسية والعصبية وجميع طلاب مدارس الدمج وكذلك قصار القامة ومرضى الفشل الكلوي والأورام الذين يخضعون لغسيل كلوي أو جلسات علاج كيميائي).

وأشارت إلى أن كلية الآداب بجامعة عين شمس، رائدة في مجال دمج الطلاب من ذوي الإعاقة، حيث تسعى دائمًا الي تحقيق مبدأ التمكين والإتاحة لهم في شتى المجالات.