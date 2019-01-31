بالصور| امرأة ترغب في الزواج من طائرتها.. "أحببتها من أول نظرة"

في واقعة غريبة، دخلت امرأة ألمانية في علاقة غرامية مع طائرة، حيث ارتبطت ميشيل كوبكي، ذات الـ29 عامًا، بعلاقة قوية مع طائرة من طراز "بوينغ 800-737".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه منذ 5 أعوام ارتبطت ميشيل بطائرتها وظلت على علاقة طويلة بعيدة المسافات مع طائرتها، وهي تنوي الآن الزواج منها والانتقال للعيش داخلها.

وأطلقت ميشيل اسم "شاتز" على طائرتها، وباللغة الألمانية تعني هذه الكلمة "الحبيبة"، وكشفت أنها وقعت في غرام جناحي الطائرة ونفاثاتها، وذلك عندما رأتها للمرة الأولى في مطار "برلين تيجيل الدولي".

ورغم أن ميشيل كانت على علاقة برجل منذ عدة سنوات، إلا أنها ذكرت إن "شاتز" هي حبها الأول، وإنها علاقة أجمل مما قد يتخيل الآخرون، كما كشفت أنها أصبحت تحب الطائرات ومغرمة بها عندما قامت برحلتها الأولى في 2013.

وقالت "ميشيل" عن طائرتها: "كنت في مطار تيجل عندما رأيت بوينج 800-737، ووقعت في حب الطائرة فورًا منذ ذلك الحين"، وكشفت أيضًا أنها انجذبت أولًا لأجنحة ونفاثات "شاتز".

وقالت إن كل طائرة تختلف عن الأخرى، لكن "شاتز" هي الإصدار الأحدث، وأوضحت "ميشيل" أن علاقتهما ليست بسيطة، حيث تلتقي بها فقط في حال سافرت على متن طائرة أخرى من الطراز نفسه، وقالت: "عندما تكون الطائرة في الحظيرة أو في الممر، يصعب أن أكون برفقتها، لذلك لا نقضي الكثير من الوقت معًا".

وتنوي ميشيل الزواج من طائرتها، حيث قالت: "أريد أن أتزوج حبيبتي، وأن نعيش سويًا في حظيرة، فهذا نوع مميز من الحب ولا يؤذي أحدًا".

ويذكر أن ميشيل تحتفظ بنماذج للطائرة في منزلها وتنام برفقتها، حتى تحافظ على قوة واستمرارية العلاقة، ومن غير المتوقع، تلقت رد فعل إيجابي من عائلتها حول علاقتها غير التقليدية، لكنها أيضًا تتلقى كثيرًا من المضايقات والانتقادات حيث يصفونها بالمريضة، وأنها بحاجة للعلاج.

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