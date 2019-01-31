نشرت الفنانة منه فضالي، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "منة" في الصورة مرتدية بنطلون جينز وتي شيرت أصفر وعلقت عليها، قائلة: "في أحيان كثيرة تعني البساطة الكثير". ومن ضمن التعليقات التي جاءت على الصورة: "منه انتي شكلك متغير؟"، وقال آخر: "اللون الأصفر جميل عليكي". جدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي، تنتظر عرض مسلسلها التليفزيوني الجديد "قيد عائلي"، وهو من نوعية الأعمال التي تصل إلى 45 حلقة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، حيث من المفترض عرضه على شاشة cbc، خلال الفترة المقبلة. ​

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي بالأصفر في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: "شكلك متغير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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