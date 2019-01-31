بالصور| مي حلمي بإطلالة جديدة.. ومعلق: "بتحلو كل يوم"

تشارك الإعلامية مي حلمي، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "إنستجرام"، كل أخبارها وتفاصيلها.
ونشرت "مي" صورة جديدة لها وعلقت عليها، قائلةً: "خلي السعاده عادة حتي ولو بزيادة".
حظيت الصورة استحسان وإعجاب الكثير من المعجبين، وقال أحدهم: "تصدقي عقدتيني في الجواز بدور على واحدة في جمالك مش لاقي".
وأضاف آخر: "وبعدين بقى في اللي بتحلو كل يوووم اكتر من اللي قبله".
يذكر أن الفنان محمد رشاد، قرر إلغاء حفل زفافه على مي، قبل بدء الحفل بساعتين، لأزمة نشبت بينهما، ولم يستطيعا تجاوزها، بعد أن أعلنا ارتباطهما رسميًا، ديسمبر الماضي بعد قصة حب.
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