شباب يسخرون من حملة "خليها تعنس": "في حد يتبطر على النعمة"

بين السخرية والغضب، كانت تعليقات الشباب من الجنسين حول حملة "خليها تعنس" المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، لمواجهة غلاء تكاليف الزواج.

الكثير من الفتيات، رأين أن الحملة تتضمن إهانة لهن، رغم ما أوضحه سيد خالد، أحد مؤسسي حملة "خليها تعنس"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، في برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، بأن هدف الحملة هو شراء الأغراض الأساسية فقط في جهاز العروسين، وأن الحملة موجهة للآباء الذين يفرضون تكليفات باهظة على الشباب المتقدمين للخطبة.

لكن، لم يأتي الهجوم على الحملة من قبل الفتيات فقط، حيث عبر بعض الشباب عن رأيهم سواء بالسخرية أو الرفض، فعلق حساب على "فيس بوك" يدعى "هشام أحمد" بطريقة ساخرة على الحملة: "استقريتوا كلكم على حملة خليها تعنس تمام.. أنا هاخدهم كلهم أنا بحبهم".

وأما حساب آخر منسوب لشاب يدعى "محمد سامي" فقال: "خليها تعنس إيه.. هو في حد يقدر يعيش من غيرهم يومين، حد يتبطر على النعمة وطبيعي تتعب عشان تطولها".

بينما سخر حساب آخر منسوب لولد يدعى "هيثم أحمد": "حملة خليها تعنس نهارًا.. ردي عليها عشان مش قادر أتنفس ليلًا".

وعبر حساب آخر منسوب لولد "هيما" علق قائلًا: "إلى الأخ صاحب هاشتاج خليها تعنس.. قصدك مين أختك ولا بنتك ولا بنت عمك، ما هو مستحيل مفيش في عيلتك الصغنونة بنوتة على وش جواز.. ربنا يستر بناتنا".

بينما علق حساب آخر منسوب لشخص يدعى "أحمد سمير": "اتجوز البنت اللي هتقدر تغازلها للأبد.. مش تشارك في حملات ساذجة زي خليها تعنس".

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