الامارات | بيوت في ايطاليا بيورو واحد فقط!

شكرا لقرائتكم خبر عن بيوت في ايطاليا بيورو واحد فقط! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرَّرت قرية سامبوكا في إيطاليا والتي كانت واحدة من أجمل المدن الإيطالية، قبل أن تتهدم منازلها ويعاني سكانها لسنوات، عرض العشرات من بيوتها مقابل يورو واحد، بشرط أن يجدد المشتري المنزل خلال ثلاث سنوات فقط بتكلفة 15 ألف يورو.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انهالت عروض الشراء على مكتب العمدة ليو تشياشيو لشراء المنازل المتاحة في العرض.

سامبوكا، التي وصفت بأجمل قرية في إيطاليا العام 2016، تعاني من قلة السكان، والعديد من المنازل في القرية باتت خاوية على عروشها.

وتأمل السلطات المحلية أن تتمكن من خلال بيع المنازل الرخيصة وإلزام مالكيها الجدد بتجديد الممتلكات أن تحل كل مشاكل السكان وتنشط القرية في الوقت ذاته.