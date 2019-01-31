كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد مارسيال حتى 2024
مارسيال
ساعات قليلة تتبقى على غلق سوق الإنتقالات الشتوية لهذا الموسم، وسط نشاط كبير من الأندية التي ترغب في تعزيز صفوفها، لكن مانشستر يونايتد استغل ذلك في الحفاظ على احد نجومه.
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد عقد لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال لمدة خمس مواسم إضافية حتى 2024.
وتألق مارسيال هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، خاصةً مع قدوم المدرب الجديد الدنماركي، أوليه جونار سولشاير، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.
مارسيال انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015 قادماً من موناكو الفرنسي، وسجل 42 هدفاً خلال 162 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق حتى الأن.
صاحب الـ23 عاماً كان من المفترض أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، لكن هناك بنداً يتيح لمانشستر يونايتد الاستفادة من خدماته لمدة عام إضافي في حالة عدم التجديد.
النادي الإنجليزي توصل لإتفاق مع اللاعب الذي وقع على عقد جديد لمدة 5 مواسم، ينتهي في صيف 2024، بعد الأداء الذي قدمه مع الشياطين.
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