كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - الليلةمشاكل الخطوبة وأهمية اختيار الزوج ببر نامج ساعة أمل

تواصل الاعلامية د. امل منصور خبيرة التنمية البشرية من خلال حلقات برنامج " ساعة أمل " على شاشة قناة الحدث اليوم والذى يُذاع فى السادسة مساء اليوم الخميس مناقشة قضايا الاسرة المصرية والعلاقة بين الرجل والمرأة ، حيث تاتى الحلقة تحت عنوان " الخطوبة واهمية اختيار الزوج " ،

كما تطرح الحلقة بعض التساؤلات حول فترة الخطوبة والتى هى من اجمل الفترات . لكنها للأسف تحدث العديد من المشاكل والخلافات ومن الممكن ان تؤدى الى فشل الزيجات وهل تدخل الاهل ام عدم التفاهم بينهما وكيف قدمت وسائل الاعلام والدراما لهذه المرحلة الهامة فى حياة كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج .

ويشار إلي أن برنامج " ساعة أمل "يسعى فى اطار الاعلام الجاد والهادف الى رصد الظواهر الايجابية فى المجتمع وبخاصةً الاسرة المصرية ، والقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات ولا سيما ظاهرة الطلاق والتى انتشرت فى المجتمع المصرى واصبحت تهدد الاسرة المصرية ، وفى اطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتى تهدد المجتمع المصرى.

يُذاع البرنامج في السادسة مساء الخميس من كل اسبوع على شاشة الحدث اليوم .