كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - نائب: مصر قادرة على توسيع استخدامها السلمي للطاقة الذرية

أشاد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود الدولة لتطوير استخدامها السلمي للطاقة الذرية، من خلال تدريب الباحثين بشكل دوري في هذا المجال.

وأضاف قلدس، فى بيان له، أن الطاقة الذرية تُستخدم بعدة مجالات؛ بما يشكل فارقا كبيرا في العوائد على الاقتصاد القومي، حيث تستخدم من أجل عمل طفرات لبعض المحاصيل مثل القمح والذرة والأرز والسمسم، وجعله ينمو فى أجواء صعبة، إلى جانب معالجة التوابل بالإشعاع، ما يزيد من فترة التخزين ويقضى على الميكروبات ويساعد فى تصديرها، كما أن هناك تطبيقات للطاقة الذرية فى عمل بعض الأشعات التشخيصية وتشخيص بعض أمراض القلب والبروستاتا وعلاج وتشخيص الأورام وبعض أمراض الغدة الدرقية، كذلك تُستخدم الطاقة الذرية فى تعقيم المستلزمات الطبية .

واشار النائب الى ان مصر تمتلك الكثير من الكوادر العلمية والأجيال التى تعمل فى منظمات دولية، ولديها العلماء والمهندسين الذين يعملون فى المنشآت النووية والأمان النووي، وسيزيد هذا التدريب من القدرات والخبرات التي يمتلكونها بما يعود بالنفع على الدولة ككل.