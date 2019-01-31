كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - «آل الشيخ» لـ«شوبير»: «لما نلعب في بيتك ابقي اتكلم»

تركي آل الشيخ

هاجم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، اليوم، أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الاخ احمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد او بصفتك مذيع رياضي او بصفتك لاعب سابق في النادي الاهلي ووالد لاعب حالي في النادي الاهلي".

وأضاف: "عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب او منلعبش ! احنا نلعب في دوري بلد محترم".

