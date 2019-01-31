كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - الأوقاف توفر خطبة الجمعة مسموعة على موقعها الرسمي خدمة للمكفوفين

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق خدمة الخطبة المسموعة أسبوعيا على الموقع الرسمي للوزارة، وسيتم نشرها في موعد غايته، الأربعاء، الذي يسبق الجمعة من كل أسبوع، حيث يقوم أحد شباب علماء الوزارة بتسجيل الخطبة المكتوبة صوتيًّا؛ تيسيرًا على الأئمة المكفوفين ومن يرغب في استماعها، مع التأكيد أن الوزارة تعد لنشر الخطبة بلغة الإشارة قريبا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الخدمة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بذوي الاحتياجات الخاصة سواء من العاملين بها أم غيرهم من المكفوفين وتيسيرًا عليهم، وإسهامًا في نشر الفكر المستنير عبر وسائل التواصل الحديثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخطبة الموحدة.

من ناحية أخرى خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، غدا، بجميع مساجد الجمهورية حول "احترام النظام العام".