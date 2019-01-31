كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - أمير مرتضى: جوارديولا لا يعرف لماذا لا يدير البنا مباريات ليفربول؟!

أمير مرتضى

نشر أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، "ستورى" عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، متهكماً من مطالبات إدارة محمود البنا لمباريات الزمالك "تحكيمياً".

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، تساءل عن سبب عدم إدارة البنا لمباريات الزمالك وأدار الحكم مؤخرا مباراة الفريق الأبيض أمام المقاصة فى الجولة العشرين بالدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخرج أمير مرتضى عقب المباراة قائلا، "لو يريد سيد عبد الحفيظ أن يحكم لنا مباريات الزمالك لا مشكلة لدينا وسنفوز أيضًا، وتساءل: هل كانت هناك صدفة بتعيين محمود البنا بعد طلب سيد عبد الحفيظ؟".

وجاء "الكوميكس" بشكل ساخر بأن بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى يتساءل بعد الخسارة نيوكاسل يونايتد عن عدم إدارة "البنا" لمباريات ليفربول متصدر الدورى الإنجليزى.



