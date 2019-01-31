كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - التعليم تكشف موعد تورزع تابلت الثانوية الجديدة

كتب: محمود الشريف

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه جاري وصول واستلام الأجهزة اللوحية (التابلت) المتبقية والتي لا تتعدى نسبتها 12 في المئة من المجموع الكلي للأجهزة، والتي وصلت فعليًا إلى المديريات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم الخميس، أن عملية التوزيع ستبدأ يوم 10 فبراير 2019، أي في بداية .الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري الانتهاء ممن المراحل الأخيرة من المسارات الداخلية للشبكة وكابلات الفايبر، وتم الانتهاء من أغلبها في مدارس الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه جاري الانتهاء من التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات، إذ تم تركيب الأجهزة الخاصة بنظام الامتحانات ببنك المعرفة و جاري تجهيز النظام للعمل به، على أن يتم تدريب الطلاب عليه قبل امتحانات نهاية العام.