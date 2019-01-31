كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية



أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أركان حرب شريف سامي محمد علي؛ للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أركان حرب متقاعد وجيه صليب عبد النور، والعميد خالد يونس؛ للتعزية في وفاة المرحومة نادية محمد التهامي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

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