كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - بعد 11 عام .. أحمد عيد يعلق علي ظهور محمد رمضان في " رامي الاعتصامي "

قبل 11 عاما قدم الممثل أحمد عيد فيلم "رامي الاعتصامي" الذي حقق وقتها نجاحا.

في هذا الفيلم ظهر الممثل محمد رمضان في دور صغير "العسكري شلبي"، عسكري أمن مركزي بسيط وقف ليحمي اعتصمام مجموعة من الشباب.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج "حفلة 11" من تقديم سمر يسري ويعرض عبر قناة ON E، تحدث أحمد عيد عن ظهور محمد رمضان في فيلمه.

قال عيد إنه وقت تصوير الفيلم لم يتوقع لمحمد رمضان أن يحقق هذا النجاح الكبير.

أضاف عيد، أن أغلب النجوم شاركوا في بداياتهم في أعمال صغيرة، حتى الفنان عادل إمام في بداياته شارك في مسرحيات بأدوار صغيرة، إلى أن حقق النجومية.

أما عن محمد رمضان فقال عنه إنه شخص جيد ويستحق ما وصل إليه، مشيرا إلى سعادته لأنه شارك في فيلم من أفلامه.

وأكد أحمد عيد أنه لم يسخر من رمضان في أحد أفلامه، مشيرا إلى أنه لا يحب السخرية من أي شخص أو أن يتسبب في غضب أحد منه.

فيلم "رامي الاعتصامي" من بطولة أحمد عيد وأحمد راتب وريكو وسامي مغاوري وإيهاب فهمي ولانا سعيد وأيتن عامر، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامي رافع، أنتج عام 2008.

مشهد محمد رمضان :