كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - تطور تصحيح الابصار من الأحجار المصقولة وصولا إلى الفيمتوسمايل

بداية استخدام العدسات للرؤية

يوجد دلائل على استخدام العدسات لتصحيح الرؤية منذ عصور بعيدة فى القرن الخامس ما قبل الميلاد، وهذه الدلائل عبارة عن نقوشات هيروغليفية مصرية تصور قطع زجاجية هلالية الشكل و مبسطة جداً اما قدماء الرومان والاغريق فكانوا يميلون كرات زجاجية بالماء ويستخدمونها كالعدسات

ثم أتت العدسات التى صنعت من بلورة مصقولة وغالباً كانت من الكوارتز وذلك كان فى عصور ما قبل الميلاد عام 750 وفى مصر القديمة وبابل القديمة واليونان القديمة وجدت عدسات مشابهة، أما الرومان والاغريق فكانوا يملون كرات زجاجية بالماء ويستخدمونها كالعدسات

وقد دلل على ذلك تدوين كتب عن التكبير كتبه سنكا مُربّي الإمبراطور نيرون مكتوب فيه «مهما كانت الرسائل صغيرة وغير واضحة، فستُرى أكبر وأكثر وضوحًا من خلال كرة أو زجاج مملوء بالماء»

وقد قيل أن الإمبراطور نيرون كان يستخدم عدسة تصحيحة من الزمرد وذلك لمشاهدة مباريات المصارعين

ثم اخترعت احجار القراءة والتى استخدمها الرهبان لكثرة قرائتهم، وقد كانت محدبة وبدائية ولكنها كانت تساعدهم فى الاضاءة للقراءة وكانت تصنع عن طريق قطع كرة زجاجية نصفين ولكن مع الوقت بدأ تطورها عندما لوحظ انه كلما كانت مسطحة أكثر كلما زادت كفائتها فى التكبير

الوصول إلى أول نسخة من النظارات

ثم صنع أول زوج من النظارات وكان ذلك حوالى عام 1286 ميلادياً وقيل انها كانت فى مدينة بيزا الايطالية وعلى الرغم من اهمية الاختراع ولكن غير معروف من هو صاحبه حتى الان

ثم بدأت النظارات تنتشر منذ شكلها البدائي او أحادي العدسة حتى تطورت تكنولوجيا صناعة العدسات لحدود بعيدة وجيدة وصلت للعدسات اللاصقة ولكن ظلت هى الحل الوحيد لتصحيح الرؤية وذلك حتى أواخر القرن الماضى

اكتشاف تقنية تصحيح الابصار

ثم بدأ اكتشاف ثوري فى أواخر القرن الماضى وتحديدا بداية من عام 1990 حيث بدأ استخدام الليزر فى تصحيح الابصار وبدأت هذه التقنية بعملية الليزك والتى يتم فيها رفع شريحة من القرنية باستخدام مشرط طبي ثم يتدخل الليزر لتعديل تحدب القرنية فيعادل درجات ضعف الأبصار، من هنا تقدر تعرف أكثر عن تصحيح النظر .

ثم تطورت تقنية استخدام الليزر ليصبح اسمها فيمتو ليزك بدلاً من الليزك التقليدى والتغير لم يأتى فى الاسم فقط وانما ايضا فى الطريقة التى يتم بها تصحيح الابصار وذلك عن طريق رفع شريحة من سطح القرنية بالفيمتو ليزر حيث يتم تسليط شعاع الليزر لتعديل أى تحدب في القرنية فايعادل درجات ضعف الإبصار وذلك عكس عملية الليزك التقليدي والتي يتم رفع شريحة من القرنية عن طريق مشرط طبي وبالتالى الفيمتو ليزر اءمن وادق بالطبع

ثم جاء آخر تطور لعمليات تصحيح الابصار وبالطبع هو الأحدث والأدق وسميت بعملية الفيمتو سمايل وهى أحدث تقنية لتصحيح عيوب الإبصار حيث لا يتم فيها رفع القرنية من الأساس وتتم العملية كلها عن طريق الليزر وبالتالى تسمح بالعمل على سمك قرنية اقل وكذلك تصحيح درجات نظر أكبر من الفيمتو ليزك وبالطبع الليزك التقليدي

وكما يوجد فروق واضحة فى فى تقنيات العمليات الثلاث لتصحيح الابصار كذلك يوجد فروق واضحة بين اسعارهم وليس هذا فقط وإنما تتفاوت اسعارها تفاوت كبير بين دول أوربا ودول الخليج ومصر وبغض النظر عن وجود فى مصر فى تصنيفات جيدة جدا من حيث استخدام التقنية وكفاءة الأطباء ألا وان مصر من أرخص الدول التي يقام فيها هذه العمليات مقارنة بدول اخرى ويمكنك إلقاء النظر على هذه الخريطة التفاعلية لمعرفة ومقارنة اسعار عملية تصحيح النظر و بالتحديد عملية الفيمتو ليزك و عملية الفيمتو سمايل بين الدول وبعضها