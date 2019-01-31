كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - البورصة تربح 1.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع وأخر جلسات شهر يناير على أرباح قدرها 1.5 مليار جنيه، وسط أداء متباين للمؤشرات، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 793.407 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بمقدار 0.24%، ليغلق عند مستوى 14127 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 684 نقطة.

وسجلت قيم التداولات نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 297 مليون سهم من خلال 34 ألف صفقة منفذة.

وتم التداول على 174 سهما، ارتفعت أسهم 81 شركة، وتراجعت أسعار 54 شركة، ولم تتغير مستويات 38 سهما.