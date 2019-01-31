كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - فيديو.. أحمد عيد : ندمان علي المشاهد الجريئة في ليلة سقوط بغداد



كشف الفنان أحمد عيد، عن شعوره بالخجل والحرج عند مشاهدته لقطات من فيلمه «ليلة سقوط بغداد»، والذي قام ببطولته مع الفنانين حسن حسني وبسمة. وأضاف عيد خلال حلوله ضيفا في برنامج تليفزيوني مع الإعلامية سمر يسري: «في لقطات لما بشوفها دلوقتي وسط عيلتي بحس بأذى». وأكمل الفنان الكبير: «أنا طرحت القضية بشكل جاد، لكن في الفترة الحالية مش عمل المشاهد الجريئة دي مرة أخرى». يذكر أن فيلم «ليلة سقوط بغداد»، عرض عام 2005، ومن إخراج محمد أمين، وبطولة: حسن حسني، وبسمة، ولطفي لبيب، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وسليمان عيد، ونبيل الهجرسي، ومحمد الصاوي.

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