كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - كونوا مثل الأرانب.. بولندا تشجع مواطنيها على الإنجاب بفيديو طريف



شجّعت الحكومة البولندية مؤخراً مواطنيها على الإنجاب بصورة غير تقليدية من خلال فيديو قصير على يوتيوب يمتدح قدرة الأرانب على التكاثر. وقامت وزارة الصحة البولندية بنشر فيديو يوضح الحياة "الهادئة والسعيدة" للأرانب، موجّهة رسالة في نهاية الفيديو للمشاهدين تقول: "إذا كنت تريد أن تصبح والداً، فعليك أن تكون كالأرانب".

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