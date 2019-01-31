كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - الفيلم السعودي «الدنيا حفلة» يحصل علي جائزة من مهرجان «صن دانس»

فاز الفيلم السعودي «الدنيا حفلة»، للمخرج رائد السمري بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان «صن دانس» Sundance والذي يُعتبر أحد أكبر خمس مهرجانات سينمائية في العالم، وكان الفيلم مرشحاً في فئة الأفلام القصيرة.

والفيلم الذي صُوّرت أحداثه في منطقة العمارية بالعاصمة السعودية الرياض، هو مشروع تخرج للسماري للحصول على الماجستير في نيويورك وكان أغلب المشاركين به من المتطوعين السعوديين.

الفيلم من بطولة سارة بالغنيم ورهف. وتدور أحداثه حول بطلة الفيلم «دنيا» التي تخطط لحفل تخرجها، لكن تصادفها سلسلة من المشاكل التي تحاول تخطيها لإنقاذ الحفل.

يذكر أن مهرجان ساندانس السينمائي، يقام سنويا في بارك سيتي بولاية يوتا في الولايات المتحدة الأميركية، وأسسه الممثل والمخرج الأميركي روبرت ريدفورد، وهو من أكبر المهرجانات السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة. ويقام المهرجان في عدة أماكن منها سولت لايك سيتي، وأوجدن، وكذلك في منتجع ساندانس.

وسبق للمجلس السعودي للأفلام التابع للهيئة العامة للثقافة، أن عرض مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «الدنيا حفلة» في الرياض، بحضور عدد من المهتمين بصناعة الأفلام.

وفي حفل عرضه في الرياض قال فيصل بالطيور، رئيس المجلس السعودي للأفلام: «إن الفيلم يبشر بعام جديد وواعد للسينما السعودية التي ينتظرها مستقبل كبير على المستويين المحلي والعالمي».