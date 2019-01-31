كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - عادل إمام يبدأ تصوير مسلسل "فالنتينو"

نفى المنتج هشام تحسين، ما تم تداوله البعض عن وقف تصوير مسلسل "فالنتينو"، والذي يلعب دور بطولته الفنان عادل إمام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة "اليوم"، ويقدمه إدوارد، ونانسي مجدي، أن الفنان عادل إمام بدأ اليوم أول أيام تصوير المسلسل، والذي يخرجه رامي إمام وسيشارك في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

واستعرض إدوارد صورا حصرية لكواليس أول أيام تصوير المسلسل ويظهر فيها الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز والمخرج رامي إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر.