كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - مياه الشرب بالجيزة توضح حقيقة غرق شوارع ابورواش: كسر الماسورة السبب

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن منطقة أبو رواش الشرقية بكرداسة، يجرى بها مشروع للصرف الصحى تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال الخدمه للمناطق المحرومة ومنها شارع مسجد ابراهيم توفيق بأبورواش الشرقية فى كرداسة.

وأضافت الشركة فى ردها على خبر نشر على موقع اليوم السابع، بعنوان " فيديو وصور.. شكوى من غرق منطقة أبو رواش بالصرف الصحى والأهالى تستغيث"، أنه أثناء عمل المقاول للشدات الخشبية حدث كسر بكوع ماسورة مياه شرب وتم إصلاحها فى حينه ولا توجد تجمعات مياه تعيق حركة السير كما أحد أهالى المنطقة.

وأكدت الشركة، أن مسئوليتها الاجتماعية توجب عليها التحرك الفوري لرفع المعاناه عن المواطنين وإن كانت المنطقة بها اعمال بالجهود الذاتية أو غير مخدومة.

