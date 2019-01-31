كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة زفتى السبت المقبل

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع زفتى رقم 2 يوم السبت القادم من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك لتوصيل التيار بالخلايا الجديدة باللوحة.

وأشار المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن الأماكن التى يشملها انقطاع التيار خلال تلك المدينة الزمنية بمدينة زفتى هي، شارع الجيش، ومنطقة مكتب البريد، بمنطقة مزلقان السكة الحديد، وشارع سعد زغلول، وشارع سكة طنطا، شارع ابو الحسايب، وشارع بركة السبع، وشارع فلسطين، وشارع يوسف الجندى، ومنطقة سوق الغزالى، ومنطقة مجلس المدينة ومركز الشباب، ومنطقة قسم شرطة زفتى.