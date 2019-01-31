كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - نقيب الصحفيين: أنجزت خلال دورتي ما لم يتحقق في 7 سنوات

قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام، إنه ليس لديه هدف الآن سوى مصلحة الزملاء، مضيفا: "فى حال وجود رأى آخر لهم سأحترمه، وسأواصل خدمتهم".

وحول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الفترة الحالية، قال نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية، عقب افتتاح مقر الشهر العقارى اليوم بالنقابة، إن الحديث عن ذلك ليس وقته الآن، مضيفا: "سأعلن المزايا القادمة للصحفيين فى الوقت المناسب، وسيكون هناك برنامج واضح".

وتابع نقيب الصحفيين: "حققت خلال دورتى ما لم يتحقق طوال الـ٧ سنوات الماضية بداية بأعلى زيادة للبدل من 1380 إلى 1680 جنيها، والحصول على ٣٠٠ شقة بمدينتي، وتم تسليمها للحاجزين، وتم افتتاح أكبر معهد التدريب، وتم حل أزمة الصحف الحزبية بنسبة 70%، وتم منحهم بدل إعانة شهرية ١٠٠٠ جنيه، بالإضافة لبدل التدريب والتكنولوجيا وحل أزمة المدينة السكنية بأكتوبر وافتتاح مقر الشهر العقارى، وتوقيع بروتوكول بناء مستشفى الصحفيين".