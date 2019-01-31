كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - اشتري صحتك وتجنب الارتباط بهؤلاء النساء

الاختيار السليم يعد من أهم العوامل التي تساعد الفرد على الاستقرار في حياته الزوجية، فسوء الاختيار عامل أساسي في حدوث مشاكل بصورة مستمرة بين الزوجين ويؤدي لنتائج كارثية.

ووجه موقع “لايف أبلوت” مجموعة من النصائح للرجال المقبلين على الارتباط ونصحهم بتجنب الاختيار الخاطئ للزوجة والابتعاد عن 4 أنواع من النساء، وهن:

المتعجرفة

الرجل المرتبط بالمرأة المتعجرفة يؤدي ذلك لحدوث مشاكل كثيرة بينهما لشعورها الشديد بالفوقية تجاه زوجها، وهو ما يقود الرجل إلى اللجوء لقرار الانفصال عنها.

النرجسية

تهتم المرأة النرجسية بنفسها وتتجاهل متطلبات الآخرين، كما أنها لا تقدم تنازلات أو تضحيات لغيرها، والارتباط بهذا النوع من النساء لن يكون مرضيًا للزوج وسوف يؤدي به لإنهاء العلاقة.

المتسلطة

تحاول أن تتخذ الكثير من القرارات وتنفذ رغبتها على حساب وجهات نظر الآخرين، كما أنها قد تحجم الزوج وتلغي دوره، وأغلب الرجال لا يحبون سيطرة زوجاتهن عليهن، وهو ما سوف يؤدي لصدام حاد بين الطرفين.

المتطلبة والمزعجة

غالبًا ما ينفر الرجل من المرأة المتطلبة، والتي تزعج زوجها بالعديد من الطلبات، بالإضافة لشكواها وتذمرها، وفي الأغلب يؤدي تذمر الزوجة لاتخاذ الرجل قرار الانفصال.