كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - سلامة يعلن موقفه من الترشح على منصب النقيب

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أنه سيعلن ترشحه على منصب نقيب الصحفيين فى الانتخابات المقرر لها أول مارس؛ عقب فتح باب الترشح، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة الآن، حيث يواصل عمله فى النقابة، وأولوياته خدمة الصحفيين.

وقال سلامة، "اليوم تم افتتاح مقر الشهر العقارى؛ لتقديم الخدمات للزملاء، والسبت المقبل سأقوم بتوقيع بروتوكول إنشاء مستشفى الصحفيين مع وزارة الإنتاج الحربي".

وحول مطالبات أعضاء الجمعية العمومية لحسم موقفه من الترشح، قال سلامة: "لا توجد مشكلة الآن، ومستمر فى خدمة الزملاء سواء ترشحت ام لم أترشح"، مشيرا إلى أنه لم يفتح حتى الأن باب الترشح، وسأعلن ترشحى لخوض الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين عقب فتح باب الترشح.

وأوضح أنه سيقدم كشف حساب للجمعية العمومية حول ما انجزه طوال دورته، ويعكف حاليا على إعداد برنامجه الانتخابي.