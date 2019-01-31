كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 04:01 مساءً - فلاح يعتدي جنسيا على طفلة عمرها 4 سنوات بالفيوم

عثر الأهالي بقرية السليين على طفلة "4 سنوات"، ملقاة في المزارع القريبة من الكتلة السكنية، وتعاني من حالة إعياء شديدة، ويظهر على ملابسها آثار لمحاولة اعتداء جنسي.

وكان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مركز شرطة سنورس، يفيد بنقل الطفلة "ر خ ز" 4 سنوات إلى مستشفى سنورس المركزي، لإسعافها من حالة إعياء شديدة.

وتبين أن الطفلة تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي وتعذيب بدني، ويظهر على جسدها كدمات وسحجات، بالإضافة إلى خدوش حول أعضائها التناسلية.

وبتطوير مناقشتها أقرت أن" م ض ع" 18 سنة، فلاح، استدرجها إلى الحقل المجاور لمنزله وحاول الاعتداء عليها، وبعد أن فشل عذبها وتركها ملقاة وسط الزراعات تعاني حالة إعياء شديدة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، ألقى القبض عليه، وتحرر المحضر 685 إداري مركز سنورس، وجار العرض على النيابة العامة.