شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على "نايكي" لسحب أحذية رياضية مسيئة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجه شركة "نايكي" للملابس والأدوات الرياضية، ضغوطاً من أجل استدعاء أحد تصميماتها الرائدة من الأحذية الرياضية الخفيفة، وذلك بعدما قدم مستهلك عريضة عبر الإنترنت قال فيها إنه يوجد أسفل الحذاء شعار يسيء إلى المعتقدات الإسلامية.
وطالب المستهلك الشركة باستدعاء "هذه الأحذية التجديفية المسيئة وكافة المنتجات التي تحمل نفس الشعار ووقف بيعها حول العالم على الفور".
ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" اليوم، فقد ردت الشركة، في بيان، أنه جرى تصميم الشعار ليمثل العلامة التجارية Air Max، وأن "فهم أي معنى آخر هو أمر غير مقصود".
وشددت الشركة بالقول :"نحترم كافة الأديان، ونأخذ مثل هذه المخاوف على محمل الجد".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ضغوط على "نايكي" لسحب أحذية رياضية مسيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.