الامارات | ضغوط على "نايكي" لسحب أحذية رياضية مسيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على "نايكي" لسحب أحذية رياضية مسيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجه شركة "نايكي" للملابس والأدوات الرياضية، ضغوطاً من أجل استدعاء أحد تصميماتها الرائدة من الأحذية الرياضية الخفيفة، وذلك بعدما قدم مستهلك عريضة عبر الإنترنت قال فيها إنه يوجد أسفل الحذاء شعار يسيء إلى المعتقدات الإسلامية.

وطالب المستهلك الشركة باستدعاء "هذه الأحذية التجديفية المسيئة وكافة المنتجات التي تحمل نفس الشعار ووقف بيعها حول العالم على الفور".

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" اليوم، فقد ردت الشركة، في بيان، أنه جرى تصميم الشعار ليمثل العلامة التجارية Air Max، وأن "فهم أي معنى آخر هو أمر غير مقصود".

وشددت الشركة بالقول :"نحترم كافة الأديان، ونأخذ مثل هذه المخاوف على محمل الجد".