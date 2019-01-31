كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:43 مساءً - بشرى سارة - وظائف شاغرة بوزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة حسابات فائض الريع بالديوان العام، وذلك وفق الشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم على الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التمويل والمحاسبة.

- قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة لا تقل عن 6 سنوات.

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة.

- أن يكون حاصلا على تقدير امتياز لآخر ثلاث سنوات.

- أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات سواء تم محوها أو لم يتم محوها.

- لم يسبق له الإحالة إلى محكمة تأديبية.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يجتاز المقابلة أمام لجنة الاختبار.

وعلى الراغبين تقديم الطلب بمكتب مدير عام شئون العاملين بوزارة الأوقاف ومرفق به بيان حالة حديث ومعتمد، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.