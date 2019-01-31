كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:43 مساءً - بشرى سارة - وظائف شاغرة بوزارة الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة حسابات فائض الريع بالديوان العام، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن يكون المتقدم على الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التمويل والمحاسبة.
- قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة لا تقل عن 6 سنوات.
- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة.
- أن يكون حاصلا على تقدير امتياز لآخر ثلاث سنوات.
- أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات سواء تم محوها أو لم يتم محوها.
- لم يسبق له الإحالة إلى محكمة تأديبية.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يجتاز المقابلة أمام لجنة الاختبار.
وعلى الراغبين تقديم الطلب بمكتب مدير عام شئون العاملين بوزارة الأوقاف ومرفق به بيان حالة حديث ومعتمد، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
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