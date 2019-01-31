كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:43 مساءً - عبدالعاطي: الري بالطاقة الشمسية يوفر للفلاح 3600 جنيه شهريا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تشغيل طلمبات الري بالطاقة الشمسية، يوفر للفلاح 3600 جنيه شهريا، كان يدفعها لتشغيل الطلمبات بالديزل أو الكهرباء.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري لمحافظة البحيرة لافتتاح المرحلة الثانية لتشغيل مساقي السورية 5 و6 على ترعة جزيرة الجامع بمركز كفر الدوار، والتي تخدم زمام 120 فدانًا يستفيد منها نحو500 منتفع، ضمن المشروع الإرشادي لاستخدام الطاقة الشمسية في الري السطحي على ترعة جزيرة الجامع، ورافقه خلال الزيارة، هشام آمنة محافظ البحيرة، وقيادات الوزارة والمحافظة.

وأكد وزير الرى، أن المشروع يوفر مياه الري، لأن الري سيتم نهارا فقط وقت توافر الكهرباء، مؤكدا نجاح التجربة وسيتم العمل على تعميمها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، كما سيتم التعاون مع منظمات المجتمع المدني والبنوك لتعميم التجربة لصالح الفلاح.

وعن نقص المياه في محافظة البحيرة بسبب السدة الشتوية أكد الوزير، إن السدة الشتوية ضرورية لحماية المحافظات الشمالية من أخطار السيول، كما يتم استغلال فترة السدة الشتوية في إجراء عمليات الصيانة وتطهير الترع والمصارف، وأعمال التدبيش، مشيرا إلى انتهاء السدة الشتوية لمحافظات غرب الدلتا، وستتحسن المياه تدريجيا.