كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:43 مساءً - تركي آل الشيخ قبل إغلاق الميركاتو الشتوي بساعات: بيراميدز يقترب

تركي آل الشيخ

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، الجدل قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الشتوي بساعات.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بيراميدز يقترب".

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الشتوية تغلق في تمام الثانية عشر مساء اليوم، وكان بيراميدز تعاقد مع كل من:

مر مرعي من النجم الساحلي التونسي وعبد الله السعيد بعد فسخ عقده مع الأهلي السعودي والفلسطيني حامد حمدان مهاجم فريق غزة الفلسطيني والبوركيني إريك تراوري لاعب وسط مصر المقاصة، والبيروفي كريستيان بينافينتي صانع ألعاب شارلوروا البلجيكي، والسوري عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي، والإكوادوري جون سيفوينتس مهاجم كورتراوا الإكوادوري.

ورحل عن بيراميدز الثلاثي حمادة طلبة وأحمد عفيفي وإسلام صيام لصالح نادي بتروجيت والبرازيلي رودريجينهو والنيجيري أوزبيكي إيكوتشوكو والفلسطيني داني شاهين والبرازيلي كارلوس إدواردو.