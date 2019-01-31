أساور 2019 للرجل العصري مناسبة لكل أوقاتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 02:25 مساءً - الرجل بطبيعته أكثر عملية، لا يأخذ كثيرًا من الوقت عندما يتعلق الأمر باطلالته على عكس المرأة، لهذا نجده دائمًا يبحث عن الاطلالات السريعة، والتي تناسب كذلك غالبية أوقاته، كـ الاكسسوارات التي أصبحت جزءًا أساسيًّا من اطلالة غالبية الرجال، يختارها الرجل لتضيف له اللمسة العصرية والأناقة أيضًا.

لهذا إليك عزيزي الرجل أساور 2019 للرجل العصري من أشهر الماركات العالمية.

الأساور الحديد عادت موضتها من جديد بلمسات دار غوتشي Gucci، تناسب أكثر اللوك التسعيني، مع الجاكيتات الجلد القصيرة والبناطيل الواسعة، يمكنك اختيارها مع رسومات سواء بسيطة، أو تحمل الحروف الأولى من العلامة التجارية الشهيرة، للمسة مترفة أكثر.

إذا كنت محتارًا ما بين الأساور المعدنية والبلاستيك، فاختارت دار VERSACE فيرساتشي أن تجمع بين النمطين بإسوارة واحدة، كالتصميم للإسورة السوداء البلاستيكية مع القطعة المعدنية الذهبية، لتناسب كل أوقاتك الكاجوال والكلاسيكية.

أو يمكنك اختيار لمسة أكثر بساطة إن كنت لا تحب التكلف، كالإسوارة من BOTTEGA VENETA بوتيغا فينيتا، بالجلد الناعم الأسود مع القفل الحديدي، للمسة أكثر شبابية.

عادت أساور اليد المصنوعة من القماش من جديد، والتي كانت رائجة بشكل كبير في أوائل الألفينيات وأواخر التسعينيات، يمكنك اعتمادها مع الملابس الكاجوال، ولكنها ستناسب أكثر أجواء الصيف المرحة، بألوانها العصرية كالأحمر والأبيض والأزرق، من HTC LOS ANGELES اتش تي سي لو أنجلوس.

لفتنا كذلك إسوارة اليد المعدنية الذهبية مستوحاة من الأسلاك الشائكة، للرجل الغامض الكلاسيكي ذي الطباع الحادة، من Djula Jewelry مجوهرات دجيلا ستناسب أيضًا ملابسك النصف كاجوال، ولونها الذهبي يجعلها تناسب كل المواسم في الشتاء والصيف.

أيّ إسوارة من الماركات الشهيرة أعجبتك أكثر بهذا الألبوم؟.

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