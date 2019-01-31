إطلالات لمياء طارق ... جريئة أم مُبهرجة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 02:25 مساءً - لمياء طارق ممثلة من أصول مصرية تعيش في الكويت، نالت شهرة في الخليج من خلال الأعمال الدرامية التي شاركت بها، وقد أصبحت تمتلك على حسابها الخاص على انستقرام، ما يزيد عن 800 ألف متابع تستعرض لهم اطلالاتها بشكل دوري، وأسلوبها في الموضة يوحي بالجرأة، وفي الكثير من الأحيان يوحي بالبهرجة أو المبالغة.

وهي تعتمد بشكل أساسي تصاميم فساتين السهرة التي غالبًا ما تحوي الكثير من التفاصيل، ومن مزيج الأقمشة والألوان، وإليكِ بعض الأمثلة.



لمياء طارق في فستان سهرة باللون الزهري:



اختارت لمياء طارق لإحدى المناسبات فستان سهرة باللون الزهري، لون الفستان ناعم، غير أنّ التفاصيل الكثيرة فيه جعلته يفقد من جماليته، حيث إنّ قصته من الأعلى مكشوفة الأكتاف، وله حزام من المخمل الأسود على الخصر، أما قماش التنورة ففيه رسومات وزخرفات بارزة وينتهي بالريش.





فستان سهرة أسود من قماش التول اعتمدته لمياء طارق:



اعتمدت لمياء طارق في اطلالة ثانية فستان سهرة من التول الأسود، تصميمه موفق مصنوع من التول الناعم باللون الأسود، ومشكوك بحبات الكريستال البراقة باللون الأسود أيضًا، لكنّ التوب التي اختارتها لمياء تحت الفستان لم تكن موفقة، وكذلك التنسيق وبخاصة ساعة اليد التي زينت بها اللوك.





فستان أبيض ميدي اختارته لمياء طارق:



في إحدى المناسبات شاهدنا لمياء طارق في فستان ميدي باللون الأبيض، ولعل هذه الاطلالة هي الأفضل لها، لكنّ هذا لا يعني أنه كان باستطاعتها أن تتخلى عن بعض التفاصيل الإضافية في الفستان، مثل الورود التي زينت جانبًا من الكتف ومنطقة الصدر، تنسيق الحذاء الأخضر كان موفقًا وكذلك المجوهرات.





شاهدي اطلالات لمياء طارق وأخبرينا رأيكِ بها.

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