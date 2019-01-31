للمحجبات.. بلوزات طويلة من المدونات لإطلالة محتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 02:25 مساءً - أسلوب الاحتشام هو الأمر الأول الذي تبحث عنه كل صبيّة محجبة عندما تختار اطلالتها، بالإضافة إلى أنّ هذا المبدأ هو جزء من أناقتها أيضًا، ومن بين هذه القطع هي البلوزات الطويلة، التي يمكنكِ أن تقتنيها بخزانتكِ وتنسقيها بأكثر من طريقة، جمعناها لكِ من وحي مدونات الموضة المحجبات. دلال الدوب ببلوزة بيضاء كاجوال اعتمدت الفاشينيستا الخليجية دلال الدوب على بلوزة بيضاء كاجوال، مع حزام خصر عريض كاورهات، لاطلالة نهارية مريحة من الدرجة الأولى، نسقت معه بنطلونًا أسود. سلمى نور الدين ببلوزة سوداء بقماش المخمل أعجبنا البلوزة السوداء بالكشكش الواسع من الأكمام، من الفاشينيستا المصرية سلمى نور الدين، مع خامة الفيلفت الناعمة، وقد نسقتها بشكل كلاسيكي مع بنطلون واسع، وشنطة كروب، واكسسوارات فضية، لاطلالة تناسب أوقات ما بعد الظهر أو النصف كلاسيكية. مرمر محمد ببلوزة من فيندي Fendi تميل مدونة الموضة الكويتية مرمر محمد إلى ارتداء القطع من الماركات العالمية المشهورة، فحتى مع اختيار البلوزة المحتشمة، اعتمدتها من دور أزياء عالمية، كالبلوزة بلوني الأبيض والأسود من فيندي Fendi لاطلالة مترفة، أكملتها ببنطلون قصير وجورب من العلامة الشهيرة نفسها، وكذلك الشنطة الصغيرة. الفاشينيستا آسيا ببلوزة باللون السومون الفاقع اختارت الفاشينيستا آسيا بلوزة عملية بلون السومون الفاقع للمسة كاجوال شبابية، تناسب صبايا الجامعة، بخاصة مع الجينز الواسع وتفاصيل الأكمام الواسعة، وأضافت له لمستها الجنونية بحذاء رياضي بدرجة البيبي بلو.

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