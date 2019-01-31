أقوى فيتامينات للشعر...ستدهشك النتائج!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 02:25 مساءً - يحتاج الشعر دائما الى إلى تناول بعض الحبوب والمكمّلات الغذائيّة، مثلما يحتاج للعديد من الوصفات الطبيعيّة لضمان الحفاظ على صحّته أطول فترة ممكنة. تعرفي الى أقوى فيتامينات للشعر ، ولكن من الضروري استشارة طبيبك قبل تناولها.



فيتامين B

أحد أهمّ مصادر البروتينات، الكربوهيدرات والدهون الصحيّة التي بدورها تساعد على منع تساقط الشعر، يستخدم أيضاً في علاج الشعر الخفيف لزيادة نموّه وكثافته بشكل سريع. أمّا فيما يتعلّق بالشعر الأبيض، فهو الأفضل على الإطلاق لاحتوائه على حمض البارامينوبنزويك الذي يحمي لون الشعر. لا بدّ من استشارة الطبيب لتحديد الجرعات الملائمة . فيتامينE هو أقوى فيتامينات للشعر ، ومعروف بمركّباته التي تعمل بشكل فعّال على إصلاح بصيلات الشعر التالفة، يتميّز كذلك بقدرته العالية على إعطاء الشعر لمعاناً ملحوظاً وجعله أكثر صحّة وأنعم من السابق.





فيتامين D

يقلّل من حدوث التوتّر والاكتئاب المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمشكلة تساقط الشعر. يضاف إلى ذلك، أنّه يدخل في دورة نموّ الشعر ويساعد على تنظيمها بشكل إيجابيّ وفعّال.



فيتامين C

يدخل في صناعة العديد من مستحضرات العناية بالشعر مثل البلسم والزيوت، يساعد في التخلّص من قشرة الرأس المزعجة من خلال محاربته للبكتيريا.





حبوب البروتين

حبوب البروتين هيأقوى فيتامينات للشعر ، وتعمل بشكل خاصّ على إعادة بناء الطبقة الخارجيّة للشعر، ممّا يزيد من نعومته ولمعانه، بل وتعتبر من أفضل العلاجات التي ينصح بها لتقصّف الشعر وزيادة كثافته.

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